Il ministro degli Esteri talebano visita l’Iran (Di domenica 9 gennaio 2022) Il ministro degli Esteri talebano, Amir Khan Murraqi, si è recato in visita in Iran. Murraqi discuterà della crisi dei rifugiati e di questioni economiche. l’Iran condivide un confine di 900 chilometri con l’Afghanistan, un luogo di scambi. Per questo i colloqui sono importanti. Tuttavia Teheran ha ribadito che non è ancora pronta a riconoscere Leggi su periodicodaily (Di domenica 9 gennaio 2022) Il, Amir Khan Murraqi, si è recato inin Iran. Murraqi discuterà della crisi dei rifugiati e di questioni economiche.condivide un confine di 900 chilometri con l’Afghanistan, un luogo di scambi. Per questo i colloqui sono importanti. Tuttavia Teheran ha ribadito che non è ancora pronta a riconoscere

Advertising

GuidoDeMartini : L’EX MINISTRO CASTELLI: “Mi viene voglia di fare il no vax per questioni di natura politica e soprattutto costituzi… - SkyTG24 : Il ministro dell'Istruzione Patrizio #Bianchi, ospite a #eVenti, ha parlato del ritorno in classe degli studenti e… - AnnaGiorgis : RT @Pie974: #Scuole nel caos. Presidi contro il #GovernoDeiMigliori Il ministro: Nessun rinvio. Il 90% del personale docente e il 75 % de… - EURybor : RT @dilul68: Djokovic con l'esenzione è un lurido imbroglione. Il ministro degli esteri che si ammala il 26/12/21, si negativizza il 6/1/22… - zeitblomserenus : ma questo è L attuale ministro degli Esteri? -