Il Milan travolge il Venezia fuori casa: Ibra si vendica e c’è un espulso (Di domenica 9 gennaio 2022) Finisce 0-3 la sfida tra Venezia e Milan: troppo forte il Diavolo, che passa subito con Ibrahimovic e chiude con la doppietta di Hernandez. Come da copione, e senza troppe difficoltà, il Milan passa al Pierluigi Penzo allungando in classifica sui cugini dell’Inter che inseguono con una gara da recuperare. Ben messo in campo ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 gennaio 2022) Finisce 0-3 la sfida tra: troppo forte il Diavolo, che passa subito conhimovic e chiude con la doppietta di Hernandez. Come da copione, e senza troppe difficoltà, ilpassa al Pierluigi Penzo allungando in classifica sui cugini dell’Inter che inseguono con una gara da recuperare. Ben messo in campo ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MianiAttilio : International Web Post IL CALCIO VA NEL ‘PALLONE’! RIPARTE IL CAMPIONATO, MA È GUERRA TRA LE ASL E LA LEGA DI A F… - KloseLegend : CALCIO - Il Milan travolge la Roma - infoitsport : Il Milan travolge la Roma, il Napoli strappa il pari in casa Juve - ansacalciosport : Serie A: Milan travolge Roma, Napoli pari in casa Juve. Rossoneri a -1 da Inter, ma campionato azzoppato dal Covid… - infoitsport : Il Milan travolge la Roma, il Napoli strappa il pari in casa Juve -