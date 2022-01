Il marito va a letto con la cugina della moglie? Mara Venier lo demolisce con tre parole: clamoroso dalla De Filippi (Di domenica 9 gennaio 2022) Riprende C'è posta per te, lo storico programma di Maria De Filippi, tornato in onda su Canale 5 sabato 8 gennaio. E in studio si parla di una spinosa storia di corna familiari: la vittima dei tradimenti è stata Alessia, che ha subito gravi mancanze di rispetto dal marito Giovanni che andava a letto con la cugina di lei. E quando la donna lo ha scoperto ha lasciato il compagno, che però ha provato ad evitare il crac implorandola. Ma niente da fare. "Non mi fido più", ha tagliato corto lei. E un commento su tutta questa vicenda è piovuto anche da Mara Venier, conduttrice di Domenica In, che ha commentato un post su Instagram di Trash Italiano. "Non era la zia...", ha scritto laconica Zia Mara, giocando proprio sul suo soprannome, tentando di sdrammatizzare una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Riprende C'è posta per te, lo storico programma di Maria De, tornato in onda su Canale 5 sabato 8 gennaio. E in studio si parla di una spinosa storia di corna familiari: la vittima dei tradimenti è stata Alessia, che ha subito gravi mancanze di rispetto dalGiovanni che andava acon ladi lei. E quando la donna lo ha scoperto ha lasciato il compagno, che però ha provato ad evitare il crac implorandola. Ma niente da fare. "Non mi fido più", ha tagliato corto lei. E un commento su tutta questa vicenda è piovuto anche da, conduttrice di Domenica In, che ha commentato un post su Instagram di Trash Italiano. "Non era la zia...", ha scritto laconica Zia, giocando proprio sul suo soprannome, tentando di sdrammatizzare una ...

Advertising

Taty28643058 : @PaoloLeChat Ho letto tutto io non avrei aspettato 8 giorni , a parte che credo che con patologie di mio marito non… - Skq7qZ : @Menefreghista97 Io so che Tornatore so che non ha denunciato ma il marito di eva si, così ho letto, ma nn ho visto i video ora cerco - MZorzy : RT @luciana17955390: @CaligaraAnna @Silvy6701 Io marito positivo, niente sempre negativa ??????? stesso letto ?? - iam_giovannaaa : #CePostaPerTe Questa ragazza perde un figlio e il pezzo di merda di marito che si ritrova invece di consolarla e st… - SupportRossi46 : Va a letto col marito di una sua parente e voleva fargli la notte quando ha perso il bambino non ho parole #CePostaPerTe -