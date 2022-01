Advertising

napolista : Il Guardian: «Rangnick non ha risolto gli equivoci tattici dello United e il suo vice non piace a CR7 e agli altri»… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardian Rangnick

Sul. Allo United mancava da vent'anni.: "Così come c'è bisogno di allenatori speciali per i portieri, servono esperti per allenare la testa" 2020 archivio Image Sport / Calcio / Lipsia / ...Lo scrive Barney Ronay sul. Ralfnon ha ancora messo piede sul campo d'allenamento dei Reds che ha già scatenato un dibattito polarizzante tra pro e contro. La panchina di Ronaldo ...Raphael Varane wants to help Manchester United end their five-year wait for a trophy by adding the FA Cup to his medal-laden CV. Already out of the Premier League title race and Carabao Cup, the Red ...The former Liverpool captain makes his managerial bow in the FA Cup after twice winning it as a player at Anfield.