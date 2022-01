“Il governo Draghi come il fascismo”. Il comizio a Torino del prof no vax: siamo la nuova Resistenza (Di domenica 9 gennaio 2022) L’Anpi torinese prende posizione contro le dichiarazioni di Ugo Mattei, il docente che ieri, in piazza a Torino, arringando il pubblico no vax ha annunciato “la nascita di un nuovo Comitato di liberazione nazionale contro il regime di Draghi che somiglia a quello fascista. Un comizio che l’Anpi giudica “una sceneggiata offensiva”. Il filosofo Agamben e l’autore tv Carlo Freccero hanno dato forfait e all’appuntamento Ugo Mattei ha avuto il palco tutto per sé. Secondo lui il paragone col fascismo ci sta tutto: «Non sostenere il paragone è da bigotti. Uso il termine regime a ragion veduta, nessuna dittatura si mostra come tale». LEGGI ANCHE Obbligo vaccinale: ora è allarme "lupi solitari". Domani a Torino protesta di piazza con Freccero Torino, uova e vernice ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 9 gennaio 2022) L’Anpi torinese prende posizione contro le dichiarazioni di Ugo Mattei, il docente che ieri, in piazza a, arringando il pubblico no vax ha annunciato “la nascita di un nuovo Comitato di liberazione nazionale contro il regime diche somiglia a quello fascista. Unche l’Anpi giudica “una sceneggiata offensiva”. Il filosofo Agamben e l’autore tv Carlo Freccero hanno dato forfait e all’appuntamento Ugo Mattei ha avuto il palco tutto per sé. Secondo lui il paragone colci sta tutto: «Non sostenere il paragone è da bigotti. Uso il termine regime a ragion veduta, nessuna dittatura si mostratale». LEGGI ANCHE Obbligo vaccinale: ora è allarme "lupi solitari". Domani aprotesta di piazza con Freccero, uova e vernice ...

