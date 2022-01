Il futuro (del cinema) non può attendere (Di domenica 9 gennaio 2022) Era ottobre e il quotidiano francese Le Monde nell’articolo intitolato I cinema cercano il loro pubblico inseriva una profezia funesta: «Non è ancora il Titanic, ma poco ci manca». La Francia che proprio l’anno scorso trionfava nei due maggiori festival del mondo, a Cannes con Titane, a Venezia con L’événement, aveva perso per strada «la base di spettatori cinefili e di una certa età, su cui si poteva contare per l’uscita di un film d’autore mainstream». E non aveva trovato un rimpiazzo. Il produttore e distributore Jean Labadie, 35 anni di successi e una collezione di Palme d’oro, negli stessi giorni a Libération confessava: «Siamo sotto del 30 per cento rispetto ai dati abituali, abbiamo perso un’intera parte del pubblico e il calo è più sensibile nel segmento del cinema d’autore». Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di domenica 9 gennaio 2022) Era ottobre e il quotidiano francese Le Monde nell’articolo intitolato Icercano il loro pubblico inseriva una profezia funesta: «Non è ancora il Titanic, ma poco ci manca». La Francia che proprio l’anno scorso trionfava nei due maggiori festival del mondo, a Cannes con Titane, a Venezia con L’événement, aveva perso per strada «la base di spettatori cinefili e di una certa età, su cui si poteva contare per l’uscita di un film d’autore mainstream». E non aveva trovato un rimpiazzo. Il produttore e distributore Jean Labadie, 35 anni di successi e una collezione di Palme d’oro, negli stessi giorni a Libération confessava: «Siamo sotto del 30 per cento rispetto ai dati abituali, abbiamo perso un’intera parte del pubblico e il calo è più sensibile nel segmento deld’autore». Leggi anche ...

