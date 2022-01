Il Corriere della Sera: «La Serie A ha cambiato idea per paura che Draghi chiudesse gli stadi» (Di domenica 9 gennaio 2022) Piano piano sul caso Draghi-Serie A la verità emerge anche sui quotidiani che inizialmente hanno provato ad ammorbidire la notizia, ossia la pressione che il presidente del Consiglio nei confronti della Federcalcio per indurre i presidenti a fermare il campionato, altrimenti Palazzo Chigi avrebbe chiuso gli stadi. Il Napolista ve lo ha raccontato venerdì e ieri mattina ha scritto che la Lega Serie A era isolata e che mai e poi mai Gravina si sarebbe inimicato per Draghi per i presidenti di club. E infatti oggi il CorSera (quotidiano di Cairo presidente del Torino) scrive che la Lega Serie A ha cambiato idea, ha desistito dal muro contro muro proprio per paura della reazione di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Piano piano sul casoA la verità emerge anche sui quotidiani che inizialmente hanno provato ad ammorbidire la notizia, ossia la pressione che il presidente del Consiglio nei confrontiFedercalcio per indurre i presidenti a fermare il campionato, altrimenti Palazzo Chigi avrebbe chiuso gli. Il Napolista ve lo ha raccontato venerdì e ieri mattina ha scritto che la LegaA era isolata e che mai e poi mai Gravina si sarebbe inimicato perper i presidenti di club. E infatti oggi il Cor(quotidiano di Cairo presidente del Torino) scrive che la LegaA ha, ha desistito dal muro contro muro proprio perreazione di ...

