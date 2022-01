Il Camerun di Anguissa debutta in Coppa d’Africa: sorride l’azzurro (Di domenica 9 gennaio 2022) Mentre il Napoli era in campo contro la Sampdoria, nella partita terminata 1-0 in favore degli azzurri, è iniziata la tanto attesa Coppa d’Africa Protagonista di questo match il Camerun padrone di casa, squadra in cui milita anche il centrocampista del Napoli Andre Anguissa, contro il Burkina Faso. L’ex Fulham è attualmente l’unico giocatore del Napoli arruolabile nella competizione vista la rinuncia di Osimhen e la riscontrata positività al Covid di Koulibaly, che non ha potuto per ora unirsi alla nazionale senegalese. Anguissa ha giocato 90 minuti nella partita vinta dalla sua nazionale per 2-1. Un debutto, quindi, senza dubbio soddisfacente per il Camerunense. Felice Luongo Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 gennaio 2022) Mentre il Napoli era in campo contro la Sampdoria, nella partita terminata 1-0 in favore degli azzurri, è iniziata la tanto attesaProtagonista di questo match ilpadrone di casa, squadra in cui milita anche il centrocampista del Napoli Andre, contro il Burkina Faso. L’ex Fulham è attualmente l’unico giocatore del Napoli arruolabile nella competizione vista la rinuncia di Osimhen e la riscontrata positività al Covid di Koulibaly, che non ha potuto per ora unirsi alla nazionale senegalese.ha giocato 90 minuti nella partita vinta dalla sua nazionale per 2-1. Un debutto, quindi, senza dubbio soddisfacente per ilense. Felice Luongo

