Ibra, Giroud e Leao: ecco le ultime da Venezia! (Di domenica 9 gennaio 2022) Secondo La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è avanti su Giroud nel ballottaggio per il Milan che affronta oggi il Venezia di Zanetti alle 12:30 al Penzo. Stefano Pioli MilanIl francese vede la panchina, mentre Messias se la gioca per un posto con Rafa Leao. Ci sarà Saelemaekers sulla fascia, dietro le punte ecco il solito Brahim Diaz. La guida a Tonali a centrocampo è confermata. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Secondo La Gazzetta dello Sport, Zlatanhimovic è avanti sunel ballottaggio per il Milan che affronta oggi il Venezia di Zanetti alle 12:30 al Penzo. Stefano Pioli MilanIl francese vede la panchina, mentre Messias se la gioca per un posto con Rafa. Ci sarà Saelemaekers sulla fascia, dietro le punteil solito Brahim Diaz. La guida a Tonali a centrocampo è confermata. VINCENZO BONIELLO

Advertising

OfficialRei7 : @MinoErraiola 1º tempo molto buono il 2º meno però nel complesso bene. Io credo che almeno che non torna in forma R… - NandoPiscopo1 : RT @dello__98: Indecisioni tra Belotti e Frattesi (serve almeno 1 italiano). Preferirei solo il 2o per andare su una punta futuribile ma è… - OfficialRei7 : @MinoErraiola Si però stiamo parlando di Ibra, ritornerebbe pure in USA piuttosto che si abbadò lo stipendio. Girou… - dello__98 : Indecisioni tra Belotti e Frattesi (serve almeno 1 italiano). Preferirei solo il 2o per andare su una punta futuri… - indiavolati_2 : @alessandro_psc @achille_sassone Al Milan immagino che Ibra + Giroud facciano quasi il 90% dei trofei ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra Giroud Pioli carica il Milan: "Siamo pronti" Ci sarà Ibra al posto di Giroud e forse Bakayoko invece di Krunic. Il resto è confermato, con la difesa obbligata visto i contagi. Saranno ancora Gabbia e Kalulu i centrali, con tutta la squadra a ...

Serie A, Pioli batte Mourinho, Milan - Roma finisce 3 - 1 ...grazie a un rigore di Giroud e raddoppiano al 17 con Messias, dopo un palo del francese. I capitolini riaprono il match al 40 con un tocco di Abraham, Leao la chiude all'82' in contropiede. Ibra ...

Alvarez e Kolo Muani? Il presente è Ibra-Giroud. E hanno un girone per convincere il Milan La Gazzetta dello Sport Ballottaggi Serie A: i 3 casi da gestire per la 21ª giornata La 21ª giornata di Serie A si avvicina e oltre ai classici consigli del Fantacalcio c'è da fare i conti anche con 3 ballottaggi da dover gestire. Diversi casi delicati su cui noi vogliamo focalizzarci ...

Milan, la Gazzetta: “Ibra avanti su Giroud. Brahim c’è, Messias è in sfida con Leao” Secondo La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è avanti su Giroud nel ballottaggio per il Milan che gioca oggi contro il Venezia. Il francese vede la panchina, mentre Messia ...

Ci saràal posto die forse Bakayoko invece di Krunic. Il resto è confermato, con la difesa obbligata visto i contagi. Saranno ancora Gabbia e Kalulu i centrali, con tutta la squadra a ......grazie a un rigore die raddoppiano al 17 con Messias, dopo un palo del francese. I capitolini riaprono il match al 40 con un tocco di Abraham, Leao la chiude all'82' in contropiede....La 21ª giornata di Serie A si avvicina e oltre ai classici consigli del Fantacalcio c'è da fare i conti anche con 3 ballottaggi da dover gestire. Diversi casi delicati su cui noi vogliamo focalizzarci ...Secondo La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è avanti su Giroud nel ballottaggio per il Milan che gioca oggi contro il Venezia. Il francese vede la panchina, mentre Messia ...