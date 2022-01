I Santi di Domenica 9 Dicembre 2022 (Di domenica 9 gennaio 2022) BATTESIMO DI GESù – Festa Il Battesimo per i cristiani può essere considerato come una “porta” che conduce alla Santità, perché rende partecipi della vita di Dio. Quell’immersione nell’acqua del Giordano di Gesù è l’immagine dell’ingresso nel cuore di Dio, un Dio che condivide il percorso dell’umanità. Così nel sacramento del Battesimo viene resa evidente la possibilità data all’uomo di vincere il male e di scegliere la via del bene, il cammino che porta alla vita piena…www.Santiebeati.it/dettaglio/20160 Sant’ ADRIANO DI CANTERBURY Abate † Canterbury, Inghilterra, 9 gennaio 710 circaAfricano di nascita, Adriano era abate di Nerida, nel Napoletano, quando il papa san Vitaliano lo chiamò ad occupare la sede arcivescovile di Canterbury, ma questi rifiutò e consigliò di sostituirlo piuttosto con Teodoro di Tarso, che si rivelò poi infatti uno dei più ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) BATTESIMO DI GESù – Festa Il Battesimo per i cristiani può essere considerato come una “porta” che conduce allatà, perché rende partecipi della vita di Dio. Quell’immersione nell’acqua del Giordano di Gesù è l’immagine dell’ingresso nel cuore di Dio, un Dio che condivide il percorso dell’umanità. Così nel sacramento del Battesimo viene resa evidente la possibilità data all’uomo di vincere il male e di scegliere la via del bene, il cammino che porta alla vita piena…www.ebeati.it/dettaglio/20160 Sant’ ADRIANO DI CANTERBURY Abate † Canterbury, Inghilterra, 9 gennaio 710 circaAfricano di nascita, Adriano era abate di Nerida, nel Napoletano, quando il papa san Vitaliano lo chiamò ad occupare la sede arcivescovile di Canterbury, ma questi rifiutò e consigliò di sostituirlo piuttosto con Teodoro di Tarso, che si rivelò poi infatti uno dei più ...

Advertising

vundegesa : @SJosemariait Oggi ricorrono i 120 anni dalla morte di San Josemaria Escrivà. È stato uno dei santi più influenti d… - OsservaMy : Tutti i santi giorni, sabato e domenica compresi, il corriere viene a farmi visita. Se non succede mi preoccupo. - jadexgolden : madonna se il risultato arriva domenica tiro giù tutti i santi perché poi devo mandare la mail alla scuola di DOMEN… - odourba : RT @cettabone: Così mi sono stabilita in Sion. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le r… - salvalente11 : RT @Massolon: Tagliatelle allo scorfano, con questa ricetta tratta dal nostro #Adesso vi auguriamo buona domenica e ricordiamo insieme i Sa… -