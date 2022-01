I requisiti per essere startup innovativa e beneficiare della normativa di favore (Di domenica 9 gennaio 2022) Le startup innovative hanno quale oggetto sociale lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico Se in possesso di una serie di requisiti, le startup possono godere di una disciplina specifica e dedicata alle imprese innovative. Disciplina che trae origine della strategia per la crescita “Europa 2020”, adottata dall’Unione Europea nel 2010 per fronteggiare la crisi economica e vincere le sfide globali lanciate dall’avanzata dell’innovazione tecnologica. La programmazione comunitaria 2020 si orienta in maniera massiccia verso la ricerca e lo sviluppo dell’innovazione, destinando un ingente mole di finanziamenti (comunitari e nazionali) in tutti i settori produttivi. Ma quali sono questi requisiti? Andiamo a guardare cosa richiede la legge. Il D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 ... Leggi su lombardiaeconomy (Di domenica 9 gennaio 2022) Leinnovative hanno quale oggetto sociale lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico Se in possesso di una serie di, lepossono godere di una disciplina specifica e dedicata alle imprese innovative. Disciplina che trae originestrategia per la crescita “Europa 2020”, adottata dall’Unione Europea nel 2010 per fronteggiare la crisi economica e vincere le sfide globali lanciate dall’avanzata dell’innovazione tecnologica. La programmazione comunitaria 2020 si orienta in maniera massiccia verso la ricerca e lo sviluppo dell’innovazione, destinando un ingente mole di finanziamenti (comunitari e nazionali) in tutti i settori produttivi. Ma quali sono questi? Andiamo a guardare cosa richiede la legge. Il D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 ...

INPS_it : È possibile richiedere il #CongedoparentaleCovid per periodi fino al 31 marzo 2022. La domanda è già attiva nel por… - Mara1781 : RT @Lorenzo62752880: Il prof. Francesco Benozzo: 'Positivo al Covid, finita la quarantena non userò mai il super green pass. Si tratta di… - rbinatr : RT @sfigatoatr: cerco ragazzo per la mia migliore amica ca port nu poc a sbanià ca cap pcche a sta prdenn. requisiti: tatuato spacciatore… - Gio1768 : RT @PBerizzi: Chiuso dall'Ats per mancanza di requisiti il centro tamponi di Bergamo dove i #novax facevano l'abbonamento e esultavano se r… - fedeli_paolo : RT @PBerizzi: Chiuso dall'Ats per mancanza di requisiti il centro tamponi di Bergamo dove i #novax facevano l'abbonamento e esultavano se r… -