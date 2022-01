Hub in piazzale Alpini: più di 200 tamponi nel primo giorno (Di domenica 9 gennaio 2022) Bergamo. Sono stati poco più di 200 i tamponi eseguiti nella giornata di sabato 8 gennaio nel nuovo hub allestito da ATS Bergamo negli spazi offerti dal Comune di Bergamo in piazzale degli Alpini: coda in apertura, questa mattina, anche fuori dalla tensostruttura allestita per alleggerire la pressione sui punti di somministrazione dei tamponi e sulle farmacie, pressione che nelle ultime settimane era divenuta insostenibile, con lunghe code, attese da parte dell’utenza e proteste da parte dei farmacisti, chiamati a un superlavoro negli ultimi mesi. Il servizio, aperto tutti i giorni, è garantito grazie alla collaborazione con la Cooperativa OSA, Operatori Sanitari Associati, Humanitas Gavazzeni e con AVIS Comunale Bergamo. La coda si è presto smaltita, anche perché l’hub è attrezzato per eseguire un numero di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 gennaio 2022) Bergamo. Sono stati poco più di 200 ieseguiti nella giornata di sabato 8 gennaio nel nuovo hub allestito da ATS Bergamo negli spazi offerti dal Comune di Bergamo indegli: coda in apertura, questa mattina, anche fuori dalla tensostruttura allestita per alleggerire la pressione sui punti di somministrazione deie sulle farmacie, pressione che nelle ultime settimane era divenuta insostenibile, con lunghe code, attese da parte dell’utenza e proteste da parte dei farmacisti, chiamati a un superlavoro negli ultimi mesi. Il servizio, aperto tutti i giorni, è garantito grazie alla collaborazione con la Cooperativa OSA, Operatori Sanitari Associati, Humanitas Gavazzeni e con AVIS Comunale Bergamo. La coda si è presto smaltita, anche perché l’hub è attrezzato per eseguire un numero di ...

Advertising

OsaCoop : Il Tgr Lombardia, come altre testate nazionali e locali, ha dedicato un servizio all’apertura di oggi del nuovo hub… - ADM_assdemxmi : RT @webecodibergamo: In fila per il tampone: entra in funzione il nuovo hub di piazzale Alpini - Le foto - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: In fila per il tampone: entra in funzione il nuovo hub di piazzale Alpini - Le foto - webecodibergamo : In fila per il tampone: entra in funzione il nuovo hub di piazzale Alpini - Le foto - parloamestessa : RT @webecodibergamo: Aggiornamento dall'Ats: le linee saranno destinate ai tamponi a carico del sistema sanitario regionale, con l’obiettiv… -