"Ho avuto una madre malata di cuore, ma...". Monica Trettel, il delirio dell'attrice sul vaccino (Di domenica 9 gennaio 2022) "Ho preso il Covid nella primissima ondata, ho fatto 45 giorni di quarantena. Ho gli anticorpi, perché devo vaccinarmi?": Monica Trettel, attrice conosciuta soprattutto in Alto Adige, si dice profondamente contraria al vaccino. Al Corriere della Sera ha spiegato: "Sono contro l'obbligo perché viola diritti umani sanciti dal trattato di Oviedo, dal codice di Norimberga e anche dalla nostra Costituzione". Aggiungendo addirittura: "Non mi vaccinerò mai, piuttosto mangio l'erba del prato e le bacche del bosco". Da qualche mese a questa parte non si esibisce più. Ieri anche lei è scesa in piazza per protestare contro l'obbligo vaccinale. "Ho avuto una madre malata di cuore, non disprezzo la medicina ma vivo in mezzo alla natura, ...

