Hellas Verona Salernitana LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 9 gennaio 2022) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Hellas Verona e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Bentegodi, Hellas Verona e Salernitana si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Hellas Verona Salernitana 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Hellas Verona Salernitana 0-0: risultato e tabellino In attesa ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Allo stadio Bentegodi, ilvalido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Bentegodi,si affrontano nelvalido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A HELLAS VERONA, NESSUN INTERVENTO DA ASL VENETO Squadra regolarmente in viaggio per La Spezia… - TheLockster45 : ??????Serie A: 1/9 Lazio/ Inter Milan O3 -115 (2U) Juventus/ Roma Draw +235 1H Hellas Verona ML -120 #SerieA - larenait : Protesta in occasione di #VeronaSalernitana - infoitsport : Le probabili formazioni di Hellas Verona-Salernitana: out Ribery. Confermato Simeone - angezarra49 : RT @MondoPrimavera: Spunta un nuovo club interessato a Cancellieri? -