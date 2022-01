Hellas Verona-Salernitana, le formazioni ufficiali (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Verona cerca continuità dopo il successo esterno contro lo Spezia conquistato tre giorni fa, e nella giornata odierna di campionato attende la Salernitana fanalino di coda della classifica (di seguito le formazioni ufficiali). Le due squadre vantano un solo precedente in Serie A, ovvero la gara di andata di questa stagione che si è conclusa 2-2. Gli scaligeri non hanno vinto nessuna delle ultime tre gare casalinghe in campionato segnando complessivamente due reti. Nelle prime cinque partite interne con Tudor in panchina, invece, avevano ottenuto altrettanti successi realizzando una media di tre reti a incontro. Questa sera, l’Hellas potrebbe vincere due partite consecutive di Serie A per la prima volta da settembre 2020 (una delle quali a tavolino contro la Roma). Reduce da quattro sconfitte ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilcerca continuità dopo il successo esterno contro lo Spezia conquistato tre giorni fa, e nella giornata odierna di campionato attende lafanalino di coda della classifica (di seguito le). Le due squadre vantano un solo precedente in Serie A, ovvero la gara di andata di questa stagione che si è conclusa 2-2. Gli scaligeri non hanno vinto nessuna delle ultime tre gare casalinghe in campionato segnando complessivamente due reti. Nelle prime cinque partite interne con Tudor in panchina, invece, avevano ottenuto altrettanti successi realizzando una media di tre reti a incontro. Questa sera, l’potrebbe vincere due partite consecutive di Serie A per la prima volta da settembre 2020 (una delle quali a tavolino contro la Roma). Reduce da quattro sconfitte ...

