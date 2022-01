Hellas Verona - Salernitana 1 - 2: commento al risultato partita (Di domenica 9 gennaio 2022) Verona - La Salernitana ottiene una vittoria importantissima nella sua prima partita del 2022, battendo l'Hellas Verona 2 - 1 al Bentegodi . Gara dominata sul piano del gioco dai padroni di casa, che ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 gennaio 2022)- Laottiene una vittoria importantissima nella sua primadel 2022, battendo l'2 - 1 al Bentegodi . Gara dominata sul piano del gioco dai padroni di casa, che ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | #HellasVerona-#Salernitana, le formazioni ufficiali - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A HELLAS VERONA, NESSUN INTERVENTO DA ASL VENETO Squadra regolarmente in viaggio per La Spezia… - zazoomblog : Pagelle Hellas Verona Salernitana: Lazovic si salva Gagliolo-Gyomber: che coppia! – VOTI - #Pagelle #Hellas… - corriereveneto : Serie A, Hellas-Salernitana 1-2: i gialloblù cedono il passo al Bentegodi - TuttoHellasVer1 : Verona-Salernitana 1-2, campani corsari al Bentegodi, brutto k.o. per l'Hellas -