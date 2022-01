“Helenasya” | alla scoperta del nuovo libro di Pieralberto Faina

Leggi su lopinionista

(Di domenica 9 gennaio 2022) E’ uscito in tutte le librerie e nei web stores, l’ultimodiedizioni Terre Sommerse.è un romanzo fantastorico dove l’autore ha messo insieme singolari ingredienti. Si prenda l’antica Anatolia, la Grecia, l’Egitto, la Mesopotamia e l’Italia. Si prendano antichissime città come Larsa, Qattara, Thermì, Ur e Uruk. Si prendano personaggi storici come l’affascinante Nitocris d’Egitto o Sargon I di re dell’impero accadico e la sua discendenza, da Nar?m-Sîn, re delle quattro parti del mondo, a suo figlio Shar Kali Sharri. Non basta, occorre anche un pizzico di trascendente, ed ecco Hestìa (dea olimpica greca) oppure l’affascinante Ishtar-Inanna, la signora del cielo, il dio Enki, signore della Terra e il terribile Anzû, il dèmone che rubò le tavole del destino ...