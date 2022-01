GUIDA TV 9 GENNAIO 2022 | UNA DOMENICA TRA TOLO TOLO | CORRERE PER RICOMINCIARE E DRAG RACE

Advertising

infoitsalute : Dal 10 gennaio terza dose di vaccino dopo quattro mesi - La Guida - Internazionale : Il 9 gennaio è cominciata la Coppa d’Africa di calcio, che dopo cinquant’anni torna in Camerun. Alla guida della fe… - PremioSarzana : „La vittoria cantando ci apre la via, la libertà ci guida e dal Nord al Mezzogiorno la tromba di guerra ha suonato… - vitomacina : RT @GPDP_IT: Dal 9 gennaio, diventano operative le indicazioni contenute nelle linee guida sull’utilizzo di #cookie e di altri strumenti di… - laboescapes : RT @GPDP_IT: Dal 9 gennaio, diventano operative le indicazioni contenute nelle linee guida sull’utilizzo di #cookie e di altri strumenti di… -

Ultime Notizie dalla rete : GUIDA GENNAIO

LaGuida.it

... il presidente russo, Vladimir Putin, ha assicurato che le forze arussa inviate per i ... Per il 10, infatti, è stata istituita una giornata di lutto nazionale". Lo ha detto all'agenzia ...TRIESTE. Scadrà martedì 11il mandato dell'architetto Aldo Pahor alla presidenza dell'Itis di Trieste, la storica ...faranno valere la loro preminenza proponendo un loro candidato alla...Come Luo Huining, nominato a gennaio 2020 direttore dell’Ufficio di collegamento, il maggiore organo del governo centrale, già responsabile della “pulizia” anti-corruzione nello Shanxi per conto di Xi ...C'è grande indignazione fra gli studenti della Kore di Enna, dopo la decisione di mantenere gli esami e le lauree in presenza ...