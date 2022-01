Green pass, vaccini, multe: cosa cambia dal 10 gennaio al 31 marzo. Il calendario delle nuove regole (Di domenica 9 gennaio 2022) A partire da domani, 10 gennaio, entrano in vigore una serie di restrizioni che interessano tutti i cittadini italiani. Il nuovo decreto Covid pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale e i precedenti provvedimenti costruiscono una serie di scadenze e nuove regole. E un calendario di date da rispettare. cambiano le norme per il Green pass (tre tipi di nuovo certificato: base, super e mega) e quelle per ricevere la terza dose di vaccino anti Covid. Mentre da ieri è entrato in vigore l’obbligo vaccinale (che scadrà il 15 giugno). La Certificazione Verde Covid-19 sarà obbligatoria per il trasporto pubblico. Così come per bar e ristoranti. Mentre dal primo febbraio servirà quella base per i negozi. Le date e le scadenze Andiamo con ordine. La prima data chiave è quella ... Leggi su open.online (Di domenica 9 gennaio 2022) A partire da domani, 10, entrano in vigore una serie di restrizioni che interessano tutti i cittadini italiani. Il nuovo decreto Covid pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale e i precedenti provvedimenti costruiscono una serie di scadenze e. E undi date da rispettare.no le norme per il(tre tipi di nuovo certificato: base, super e mega) e quelle per ricevere la terza dose di vaccino anti Covid. Mentre da ieri è entrato in vigore l’obbligo vaccinale (che scadrà il 15 giugno). La Certificazione Verde Covid-19 sarà obbligatoria per il trasporto pubblico. Così come per bar e ristoranti. Mentre dal primo febbraio servirà quella base per i negozi. Le date e le scadenze Andiamo con ordine. La prima data chiave è quella ...

