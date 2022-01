Green pass rafforzato da domani obbligatorio per bus, palestre, matrimoni, calcetto e musei: l'elenco delle attività vietate senza vaccino (Di domenica 9 gennaio 2022) Dai mezzi di trasporto ai musei, dalle palestre ai congressi, scatta domani, lunedì 10 gennaio, l'estensione dell'obbligo del super Green pass a tutta un serie di attività.... Leggi su ilmattino (Di domenica 9 gennaio 2022) Dai mezzi di trasporto ai, dalleai congressi, scatta, lunedì 10 gennaio, l'estensione dell'obbligo del supera tutta un serie di....

Advertising

MarcoBellinazzo : L’impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Seri… - borghi_claudio : Confermo. Per tutta Italia gente non vaccinata o vaccinati con green pass in scadenza (milioni) si avvicinano ai po… - GuidoDeMartini : ???? GENOVA ???? Ecco la protesta degli studenti contro il green pass! #supergreenpass - achene_paolo : RT @AzzurraBarbuto: Quando non avevamo il vaccino, potevamo muoverci solo con l’autocertificazione. Ora che abbiamo il vaccino e oltre il 9… - abbruzzella : RT @bravimabasta: E anche su 'sto treno, green pass e biglietto me lo controllano il prossimo. #9gennaio -