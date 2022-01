Golf, PGA Tour: Jon Rahm aggancia Cameron Smith al comando del Sentry Tournament of Champions 2022 ad un round dal termine (Di domenica 9 gennaio 2022) Il primo torneo del PGA Tour di questa annata continua ad offrire grande spettacolo quando manca ormai soltanto un round al termine delle ostilità. Sarà verosimilmente lotta a due per il titolo del Sentry Tournament of Champions 2022 (montepremi 8,2 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1953 e riservato a coloro in grado di aggiudicarsi un torneo nell’anno solare appena passato. Sono infatti lo spagnolo Jon Rahm e l’australiano Cameron Smith a comandare la classifica. Entrambi guidano la leaderboard con lo score di -26 (193 colpi) e vantano ben cinque lunghezze di margine sul più vicino degli inseguitori che porta il nome dell’americano Daniel Berger. Sensazionale il terzo giro dell’iberico numero uno ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Il primo torneo del PGAdi questa annata continua ad offrire grande spettacolo quando manca ormai soltanto unaldelle ostilità. Sarà verosimilmente lotta a due per il titolo delnament of(montepremi 8,2 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1953 e riservato a coloro in grado di aggiudicarsi un torneo nell’anno solare appena passato. Sono infatti lo spagnolo Jone l’australianoa comandare la classifica. Entrambi guidano la leaderboard con lo score di -26 (193 colpi) e vantano ben cinque lunghezze di margine sul più vicino degli inseguitori che porta il nome dell’americano Daniel Berger. Sensazionale il terzo giro dell’iberico numero uno ...

