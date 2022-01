Giuliano Sangiorgi | sono positivo al Covid | ma sto bene grazie ai vaccini

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il leader dei Negramaro,, ha rivelato attraverso le sue stories di Instagram di essereal, ma di essere in ottime condizioni di salute. " Come il mio amico Lorenzo ...

Advertising

Luigi733690531 : RT @ilavch: giuliano sangiorgi?? - salvadordali_la : ma perché sono tutt* amic* di giuliano sangiorgi? amo quant* amic* hai? ???? - RosannaAmbruosi : RT @ilavch: giuliano sangiorgi?? - Giada73897641 : RT @ilavch: giuliano sangiorgi?? - tiziana44004492 : RT @ilavch: giuliano sangiorgi?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giuliano Sangiorgi

Il leader dei Negramaro,, ha rivelato attraverso le sue stories di Instagram di essere positivo al Covid, ma di essere in ottime condizioni di salute. " Come il mio amico Lorenzo " inizia l'artista, ...... in onda su Rai Tre il 5 gennaio, che una delle cose più divertenti che gli sia capitata nella vita è stata di fare il corista insieme a Franco Battiato e ain una canzone di ...Il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi , ha rivelato attraverso le sue stories di Instagram di essere positivo al Covid, ma di essere in ottime ...Roma - Lunedì 17 gennaio 2022, alle ore 21, la Sala Santa Cecilia dell' Auditorium Parco della Musica di Roma ospita il concerto di Marco Masini . Marco Masini celebra 30 anni di carriera artistica e ...