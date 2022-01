Giovanna Civitillo senza filtri: "La mia carriera è finita dopo aver conosciuto Amadeus" (Di domenica 9 gennaio 2022) Anche oggi, nella puntata Domenica In, oltre allo spazio porcellino e un'intervista a Luca Argentero, è il turno di Giovanna Civitillo, la bellissima moglie di Amadeus, con la quale crea una delle più belle televisioni (e non) coppie mai. Giovanna Civitillo, sempre con il sorriso sulle labbra, ha scherzato su Amadeus: “Prima di lui ho fatto tante cose, ma era la fine della mia carriera. Ha stravolto la mia vita e realizzato il mio sogno di avere una famiglia". Amadeus innescato in diretta da Mara Venier: videomessaggio d'amore a Giovanna Civitillo Al termine dell'intervista a Giovanna Civitillo, quest'ultimo ha chiesto se esistesse davvero un videomessaggio di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 9 gennaio 2022) Anche oggi, nella puntata Domenica In, oltre allo spazio porcellino e un'intervista a Luca Argentero, è il turno di, la bellissima moglie di, con la quale crea una delle più belle televisioni (e non) coppie mai., sempre con il sorriso sulle labbra, ha scherzato su: “Prima di lui ho fatto tante cose, ma era la fine della mia. Ha stravolto la mia vita e realizzato il mio sogno die una famiglia".innescato in diretta da Mara Venier: videomessaggio d'amore aAl termine dell'intervista a, quest'ultimo ha chiesto se esistesse davvero un videomessaggio di ...

Advertising

infoitcultura : Giovanna Civitillo: “L’incontro con mio marito Amadeus ha segnato la fine della mia carriera” - L'Unione… - marcoluci1 : RT @occhio_notizie: Oggi in studio con Mara Venier, Giovanna Civitillo: la moglie di Amadeus si racconta: 'Prima di lui ho fatto tante cose… - marcoluci1 : RT @Baccotvnews: Che ricordi la scossa di Giovanna Civitillo...brava, bella e simpatica???? #Domenicain - marcoluci1 : RT @Cinguetterai: Giovanna Civitillo sarà inviata de #LaVitaInDiretta per #Sanremo2022. #DomenicaIn - Frankf1842 : RT @FQMagazineit: Domenica In, Giovanna Civitillo e il primo appuntamento con Amadeus: “Mi sono ritrovata attaccata al finestrino”. Mara Ve… -