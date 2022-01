Gianni Sperti Wikipedia | età | danza | U&D | Paola Barale | fidanzata | chirurgia estetica e Instagram

Advertising

Paola Barale a Verissimo parla dei suoi exe Raz Degan: 'Ho subìto mancanze importanti' Tra gli ospiti di oggi a Verissimo si è raccontata anche un ex volto della domenica pomeriggio di Canale5. Si tratta di Paola Barale , ...'Sono state persone poco leali con me' . Paola Barale ha parlato dei suoi ex compagni, Raz Degan e, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. La showgirl ha spiegato di non essere rimasta in buoni rapporti con nessuno dei due: 'Ho subìto mancanze importanti, soprattutto ...Paola Barale a Verissimo ha lanciato una frecciatina a Rad Degan e Gianni Sperti annunciando: "Non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per quello che sono" ...Durante la puntata di Verissimo andata in onda il 9 gennaio, Paola Barale non ha fatto sconti ai suoi ex storici: Gianni Sperti e Raz Degan.