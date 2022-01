Gianmaria e Federica non si nascondono più: limoni à gogo nella Casa del GF Vip – VIDEO (Di lunedì 10 gennaio 2022) Bacio alla luce del sole tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo i primi baci a stampo sotto coperta cercando di “eludere” le telecamere, possiamo ufficialmente parlare della nuova coppia del reality. Bacio tra Gianmaria e Federica alla luce del sole: nuova coppia al GF Vip Dopo Manuel e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 10 gennaio 2022) Bacio alla luce del sole traAntinolfi eCalemmedel Grande Fratello Vip. Dopo i primi baci a stampo sotto coperta cercando di “eludere” le telecamere, possiamo ufficialmente parlare della nuova coppia del reality. Bacio traalla luce del sole: nuova coppia al GF Vip Dopo Manuel e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

gracebarresi20 : RT @SapphieVip: Gianmaria io e te dobbiamo parlare Soleil, Dayane, Sophie, Federica. Svelaci i tuoi segreti. #gfvip - simonasjk : Un raro esemplare di nome sophie che guarda Federica che ride e si diverte con Gianmaria. ???#gfvip - Aurix957 : #GFVip Federica sa che Gianmaria uscirà tra pochi giorni ha fatto quello che voleva. In più si sono già baciati ieri di nascosto. - Christi70555542 : RT @sonopoliedrica: boh gianmaria è passato da soleil, sophie, greta a federica in 4 mesi io non capisco come faccia ma soprattutto perché… - ChiLiberato : RT @Terry__29: La verità è che Federica poteva aspettare a limonarsi un nuovo ingresso, sapendo che Gianmaria va via tra pochi giorni, se l… -