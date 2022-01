Gianmaria Antinolfi lascia il Gf Vip: ecco il motivo e quando (Di domenica 9 gennaio 2022) Gianmaria Antinolfi lascerà la casa del Grande Fratello Vip? Entro qualche giorno infatti si troverà a dover fare una scelta importante Gianmaria Antinolfi a breve si troverà a dover dire addio al Grande Fratello Vip. Infatti il lavoro di imprenditore lo attende. A svelarlo è Casa Chi durante le chicche di gossip. Stando a quanto riferito entro il 18 gennaio dovrà prendere una decisione. «quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito. – ha affermato l’autore del GF Vip nel corso delle chicche di gossip di Casa Chi – Lui ha preso davvero un periodo sabbatico per il GF Vip per poi tornare a lavorare. Tra pochissimi giorni questo periodo termina. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Secondo me ... Leggi su 361magazine (Di domenica 9 gennaio 2022)lascerà la casa del Grande Fratello Vip? Entro qualche giorno infatti si troverà a dover fare una scelta importantea breve si troverà a dover dire addio al Grande Fratello Vip. Infatti il lavoro di imprenditore lo attende. A svelarlo è Casa Chi durante le chicche di gossip. Stando a quanto riferito entro il 18 gennaio dovrà prendere una decisione. «si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito. – ha affermato l’autore del GF Vip nel corso delle chicche di gossip di Casa Chi – Lui ha preso davvero un periodo sabbatico per il GF Vip per poi tornare a lavorare. Tra pochissimi giorni questo periodo termina. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Secondo me ...

