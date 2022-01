GF Vip | ex concorrenti squalificati contro la Ricciarelli | “Sono schifato perché noi siamo figli di… no?”

Leggi su dailynews24

(Di domenica 9 gennaio 2022) Prima della messa in onda dell’ultima puntata del GF Vip, in molti chiedevano la squalifica di Katia. Il pubblico è infatti rimasto indignato per le varie uscite omofobe e razziste della soprano. Questo, però, non è avvenuto. La decisione del programma non è piaciuto non solo al pubblico, ma anche ad alcuni ex volti L'articolo