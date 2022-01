GF Vip, Adriana Volpe contesta il bullismo nella Casa: si infiamma la polemica (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Gf vip è nel mirino delle contestazioni popolari, per delle esternazioni discutibili registratesi nella Casa, di cui si è resa in particolare protagonista Katia Ricciarelli e che hanno diviso gli inquilini in più fazioni. Dopo il sollecito del pubblico avanzato via social alla produzione del reality, a prendere provvedimenti nei riguardi della soprano, anche Adriana Volpe ha voluto avere voce in capitolo, con un intervento pubblico in cui – a poche ore dalla nuova puntata del reality- ha lanciato un invito generale a combattere gli episodi di bullismo. Alla diretta del gioco, tuttavia, non si è stabilito alcun provvedimento e l’opinionista ha colto la palla al balzo per contestare la Ricciarelli, alimentando così la polemica sul reality in corso. ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Gf vip è nel mirino dellezioni popolari, per delle esternazioni discutibili registratesi, di cui si è resa in particolare protagonista Katia Ricciarelli e che hanno diviso gli inquilini in più fazioni. Dopo il sollecito del pubblico avanzato via social alla produzione del reality, a prendere provvedimenti nei riguardi della soprano, ancheha voluto avere voce in capitolo, con un intervento pubblico in cui – a poche ore dalla nuova puntata del reality- ha lanciato un invito generale a combattere gli episodi di. Alla diretta del gioco, tuttavia, non si è stabilito alcun provvedimento e l’opinionista ha colto la palla al balzo perre la Ricciarelli, alimentando così lasul reality in corso. ...

