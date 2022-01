Germania, Scholz e Länder d’accordo sull’obbligo vaccinale per tutti. Il ministro lavora per aggirare i vincoli privacy: “In Aula forse a febbraio” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Omicron ci occuperà a lungo e non possiamo dichiarare finito l’allarme per il nostro sistema sanitario”, dice il cancelliere tedesco Olaf Scholz: le infezioni saliranno ancora, avverte, ed “una vaccinazione fresca offre come sempre la migliore difesa”. Sottolineando che tutti i preparati ammessi in Germania sono validi e che per gli scettici ora c’è anche un vaccino non m-RNA. Insomma il messaggio è che tutti “corrano a vaccinarsi”. E se in Italia si è scelto di concentrare l’obbligo vaccinale per le fasce a rischio, cioè gli over 50, in Germania Scholz ha ribadito il suo favore per l’introduzione di un’obbligatorietà ed ha affermato che tutti e 16 governatori si sono dichiarati favorevoli sentendosi con ciò pienamente appoggiato. Si impegnerà perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) “Omicron ci occuperà a lungo e non possiamo dichiarare finito l’allarme per il nostro sistema sanitario”, dice il cancelliere tedesco Olaf: le infezioni saliranno ancora, avverte, ed “una vaccinazione fresca offre come sempre la migliore difesa”. Sottolineando chei preparati ammessi insono validi e che per gli scettici ora c’è anche un vaccino non m-RNA. Insomma il messaggio è che“corrano a vaccinarsi”. E se in Italia si è scelto di concentrare l’obbligoper le fasce a rischio, cioè gli over 50, inha ribadito il suo favore per l’introduzione di un’obbligatorietà ed ha affermato chee 16 governatori si sono dichiarati favorevoli sentendosi con ciò pienamente appoggiato. Si impegnerà perché ...

