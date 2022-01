Gente che viene, gente che va (Di domenica 9 gennaio 2022) Con le vacanze natalizie la MLW ha messo “in pausa” le proprie storie per passare ad una serie di registrazioni in Messico, registrazioni che servono principalmente a cementare i rapporti di collaborazione con la AAA, ma che non portano fin troppo avanti quelle che sono le storie principali. Proprio in questo periodo, però, è avvenuto di tutto, tra licenziamenti, contratti giunti alla fine e la Ring of Honor che si è temporaneamente fermata, lasciandomi a chiedere: chi può arrivare ora? I nomi sono tra i più disparati, ma con una compagnia particolare come la MLW non voglio andare a dire nomi a caso di persone che stonerebbero, ma di personaggi che penso possano dire la propria con i vuoti che la AEW e la WWE sono riuscite a creare. Partiamo dal nome di un commentatore: Matt Striker. Pochi giorni fa il suo contratto con Impact è terminato, le due parti si sono lasciate in ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 9 gennaio 2022) Con le vacanze natalizie la MLW ha messo “in pausa” le proprie storie per passare ad una serie di registrazioni in Messico, registrazioni che servono principalmente a cementare i rapporti di collaborazione con la AAA, ma che non portano fin troppo avanti quelle che sono le storie principali. Proprio in questo periodo, però, è avvenuto di tutto, tra licenziamenti, contratti giunti alla fine e la Ring of Honor che si è temporaneamente fermata, lasciandomi a chiedere: chi può arrivare ora? I nomi sono tra i più disparati, ma con una compagnia particolare come la MLW non voglio andare a dire nomi a caso di persone che stonerebbero, ma di personaggi che penso possano dire la propria con i vuoti che la AEW e la WWE sono riuscite a creare. Partiamo dal nome di un commentatore: Matt Striker. Pochi giorni fa il suo contratto con Impact è terminato, le due parti si sono lasciate in ...

