Genoa-Spezia, le formazioni ufficiali: esordio per Ostigard (Di domenica 9 gennaio 2022) Nonostante il pareggio nell’ultimo turno in casa del Sassuolo, il Genoa è scivolato al penultimo posto: la zona salvezza dista però solo quattro punti, e la prima posizione utile è occupata dallo Spezia che i liguri affrontano oggi (di seguito le formazioni ufficiali). I rossoblú hanno vinto solo una volta in questo campionato, 2-3 alla terza giornata contro il Cagliari. Nessun’altra squadra ha fatto registrare un numero uguale o minore di successi. Il Grifone ha perso solo uno degli ultimi sette derby contro squadre liguri in Serie A. Tuttavia la sconfitta è arrivata proprio in quello più recente, il primo con Shevchenko in panchina (1-3 contro la Sampdoria a dicembre). Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 17 gare casalinghe in Serie A, proprio contro lo Spezia, nell’aprile 2021. ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 gennaio 2022) Nonostante il pareggio nell’ultimo turno in casa del Sassuolo, ilè scivolato al penultimo posto: la zona salvezza dista però solo quattro punti, e la prima posizione utile è occupata dalloche i liguri affrontano oggi (di seguito le). I rossoblú hanno vinto solo una volta in questo campionato, 2-3 alla terza giornata contro il Cagliari. Nessun’altra squadra ha fatto registrare un numero uguale o minore di successi. Il Grifone ha perso solo uno degli ultimi sette derby contro squadre liguri in Serie A. Tuttavia la sconfitta è arrivata proprio in quello più recente, il primo con Shevchenko in panchina (1-3 contro la Sampdoria a dicembre). Ilha vinto solo una delle ultime 17 gare casalinghe in Serie A, proprio contro lo, nell’aprile 2021. ...

