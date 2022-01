Gazzetta: per Zielinski il Napoli ha seguito il protocollo, l’Asl ha chiesto una relazione (Di domenica 9 gennaio 2022) Caso Zielinski, la Gazzetta spiega che il Napoli si è avvalso delle indicazioni della circolare del Ministero della Salute, datata 18 giugno 2020 e mai decaduta (conforme a quanto previsto dal protocollo federale per la gestione dei casi di contatto stretto). Per eventuali conseguenze dopo la decisione di schierarlo contro la Juventus nonostante fosse stato messo in quarantena dall’Asl Napoli2, scrive: C’è da capire se la società ha disatteso le indicazioni specifiche fornite della Asl Napoli 2, alla luce degli ultimi decreti attuativi, che prevedono questa possibilità solo per chi abbia fatto la terza dose o sia vaccinato (o guarito) da meno di quattro mesi. Il direttore della stessa struttura territoriale di Pozzuoli ha già detto di aver chiesto una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Caso, laspiega che ilsi è avvalso delle indicazioni della circolare del Ministero della Salute, datata 18 giugno 2020 e mai decaduta (conforme a quanto previsto dalfederale per la gestione dei casi di contatto stretto). Per eventuali conseguenze dopo la decisione di schierarlo contro la Juventus nonostante fosse stato messo in quarantena dal2, scrive: C’è da capire se la società ha disatteso le indicazioni specifiche fornite della Asl2, alla luce degli ultimi decreti attuativi, che prevedono questa possibilità solo per chi abbia fatto la terza dose o sia vaccinato (o guarito) da meno di quattro mesi. Il direttore della stessa struttura territoriale di Pozzuoli ha già detto di averuna ...

