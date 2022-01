Gasperini | «Alla fine la cosa migliore è sempre giocare | avevamo più assenze dell’Udinese»

(Di domenica 9 gennaio 2022) Nel post-partita di Udinese-Atalanta, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. L’Atalanta ha vinto 6-2 “Per noi è stata una settimana di assoluta incertezza, non sapevamo se e quando si sarebbe giocata la partita. Credo però chesia la“. “Abbiamo fatto molto bene, approcciando al meglio una partita insidiosa comunque. C’era il rischio di pensare di venire acontro una squadra di ragazzini, invece se si guardano leforse nepiù noi; è una situazione così un po’ per tutte le squadre”. “La differenza di rendimento fuoricasa rispetto alle partite in casa? Ci son tante piccole cose, non c’è una motivazione sola. Probabilmente anche ...

...finisce 6 - 2 graziedoppietta di Muriel e le reti di Pasalic, Malinovskyi, Maehle e Pessina, inutile invece l'autogol di Djimsiti sul tiro di Molina e il timbro di Beto: la squadra di...Iniziagrande il 2022 dell' Atalanta , all'insegna dei goal: che per esattezza sono ben sei, tutti ... Ottavo goal in campionato per il croato, riscopertosi bomber al servizio di. I ...Vota! Dal Parma al Milan, le 400 panchine in A del parmigiano Pioli. Una stelletta da appendere al petto, con orgoglio e soddisfazione. Il parmigiano Stefano Pioli ha festeggiato ...Alla squadra di Cioffi manca la forza fisica e mentale per ... abile a trasformare in oro l'ennesimo pallone in profondità. Pubblicità Gasperini poi gli concede una passerella tra i fischi per ...