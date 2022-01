Galletti e Lo Nigro dopo il Covid tornano alla conduzione di Non stop News su RTL 102 5

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Galletti Nigro

RTL 102.5

ROMA - Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, questa mattina è stato ospite in Non stop news con Giusi Legrenzi, Enricoe Massimo Loe ha parlato dell'utilità dei tamponi in vista delle feste, di ulteriori restrizioni verso Natale 2021 e del Novavax. TAMPONE AI VACCINATI DURANTE LE FESTE: NECESSARIO? 'È ...Pierpaolo Sileri , sottosegretario alla Salute, questa mattina è stato ospite in Non stop news con Giusi Legrenzi, Enricoe Massimo Loe ha parlato dell'utilità dei tamponi in vista delle feste, di ulteriori restrizioni verso Natale 2021 e del Novavax ' È chiaro che dobbiamo aspettare i dati. Certo, un ...ROMA - Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, questa mattina è stato ospite in Non stop news con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro e ha parlato dell’utilità dei tamponi in vis ...Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, questa mattina è stato ospite in Non stop news con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro e ha parlato dell’utilità dei tamponi in vista dell ...