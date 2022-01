Formazioni ufficiali Villarreal-Atletico Madrid: Liga 2021/2022 (Di domenica 9 gennaio 2022) Le Formazioni ufficiali di Villarreal-Atletico Madrid, match della ventesima giornata di Liga 2021/2022. Grande attesa per il fischio d’inizio del match in programma alle 21:00 di stasera, domenica 9 gennaio. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori, Emery e Simeone a partire dal primo minuto di gioco. Le Formazioni ufficiali Villarreal: in attesa Atletico Madrid: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Ledi, match della ventesima giornata di. Grande attesa per il fischio d’inizio del match in programma alle 21:00 di stasera, domenica 9 gennaio. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori, Emery e Simeone a partire dal primo minuto di gioco. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Le scelte di Zanetti e Pioli per #VeneziaMilan - CalcioOggi : Genoa-Spezia, le formazioni ufficiali: Sheva schiera Ostigard dal 1', Motta si affida a Manaj - TUTTO mercato WEB - CalcioOggi : Roma-Juventus: le formazioni ufficiali| La Diretta - La Gazzetta dello Sport - zazoomblog : Genoa-Spezia le formazioni ufficiali: subito un nuovo acquisto in campo per i rossoblu - #Genoa-Spezia #formazioni… - 11contro11 : #Roma-#Juventus, le formazioni ufficiali: sfida per l'Europa #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -