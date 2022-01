Fontana: “Tenere acceso il motore dell’economia italiana” (Di domenica 9 gennaio 2022) MANTOVA – “Lo spirito che continua a guidarci è di Tenere acceso il motore dell’economia italiana, dando fiducia agli amministratori e alle imprese, scommettendo e sostenendo capacità, creatività e determinazione di imprenditori, artigiani, commercianti e, in generale, sulla tempra tutta lombarda che è capace di reagire anche alle situazioni più complesse e sfidanti”. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (foto), che ha rilasciato un’intervista a “La voce di Mantova”, pubblicata oggi, dove parla dei progetti e degli spunti per la provincia di Mantova. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 9 gennaio 2022) MANTOVA – “Lo spirito che continua a guidarci è diil, dando fiducia agli amministratori e alle imprese, scommettendo e sostenendo capacità, creatività e determinazione di imprenditori, artigiani, commercianti e, in generale, sulla tempra tutta lombarda che è capace di reagire anche alle situazioni più complesse e sfidanti”. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio(foto), che ha rilasciato un’intervista a “La voce di Mantova”, pubblicata oggi, dove parla dei progetti e degli spunti per la provincia di Mantova. L'articolo L'Opinionista.

