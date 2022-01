Fiorentina | si pensa ad Aramu | il Venezia rifiuta la prima offerta

(Di domenica 9 gennaio 2022) Laavrebbe provato il primo affondo per Mattiadelta dai lagunari laLavuole rinforzare la sua batteria di giocatori offensivi e avrebbe provato un’offensiva perdel. Il classe ’95 sta facendo un ottimo campionato in Serie A e la viola avrebbe offerto 10 milioni ai lagunari per il cartellino.rispedita al mittente. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

VoceGiallorossa : ??LIVE MERCATO - La @sampdoria pensa a Stryger Larsen. @acffiorentina su Aramu. Il @SpursOfficial chiede Traoré al… - enrica_corti : @parlodicalcio @grifoncina1977 Il Genoa di oggi non pensa, agisce! Forse, dico forse, è stato beffato solo dalla F… - Ilgoldenboy10 : @giothepink @AzzoJacopo Perché gli altri con chi giocano? La Fiorentina che fa calcio spettacolo, non mi pare abbia… - chiaracm__ : @starshinewords pensa se a noi dovesse segnare piatek con la fiorentina - MarSnaaaa : @farted94 @Fraboyss Pensa alla fiorentina, vostro competitor, che si sta rinforzando. -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina pensa

90min

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Laavrebbe provato il primo affondo per Mattia Aramu del Venezia: rifiutata dai lagunari la prima offerta Lavuole rinforzare la sua batteria di giocatori offensivi e avrebbe provato un'offensiva per Aramu del Venezia. Il classe '95 sta facendo un ottimo campionato in Serie A e la ...Domani alle 17 invece è stata spostata Torino -, mentre martedì 11 gennaio alle 20.45 ... Mourinhoal lancio del volto nuovo Maitland - Niles. Assenti gli squalificati Mancini e ...Risolto il contratto con Paulo Sousa, il presidente della federcalcio polacca, Cezeny Kulesza, subentrato a Zibì Boniek, pensa a un ct italiano, vincitore della Coppa del mondo da calciatore. Il primo ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Fiorentina avrebbe provato il primo affondo per Mattia Aramu del Venezia: rifiutata dai lagunari la prima offerta La Fiorentina vuole rinforzare la s ...