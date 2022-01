Fiorentina scatenata sul mercato | occhi sul trequartista!

(Di domenica 9 gennaio 2022) Lain questo calcioinvernale. I viola hanno già acquistato Ikonè e Piatek ed ora sono alla ricerca di un trequartista. Come riportato da Tuttosport, infatti, pare che laabbia puntato Arumu del Venezia. La dirigenza del club toscano ha offerto circa dieci milioni di euro ai lagunari offerta però, rispedita al mittente. Mattia Aramu, Venezia Tuttavia, i Viola non mollano il giocatore e sono pronti a rilanciare. Il club è particolarmente attivo in questa sessione diper cercare di regalare ad Italiano giocatori funzionali al suo gioco. Le ambizioni del club sono chiare, la proprietà vuole riportare lain Europa dopo tanti anni.

La Fiorentina vuole anticipare la concorrenza per Alvarez del River Plate: superata la Juventus e a giorni l'incontro con gli agenti La Fiorentina è scatenata in questo mercato invernale e ha già puntato i fari per quello estivo. L'addio di Vlahovic spinge la dirigenza