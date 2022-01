Fiorentina, Piatek non convocato per la trasferta contro il Torino: c’è Ikonè (Di domenica 9 gennaio 2022) La Fiorentina di Italiano si prepara ad affrontare il Torino in trasferta nella sfida valida per la ventunesima giornata della Serie A 2021/2022. L’incontro è in programma nella giornata di domani (10 gennaio) alle ore 17:00. I viola dovranno fare a meno di quattro giocatori. Oltre a Benassi e Sottil (infortunati) ed Amrabat (Coppa d’Africa), lo staff ha deciso di rimandare la convocazione del neo-acquisto Krzyzstof Piatek. E’ partito con la squadra invece l’altro acquisto Ikonè, che sarà regolarmente a disposizione. Italiano ha ancora due dubbi di formazione che molto probabilmente verranno sciolti solamente a ridosso del match. Al momento Odriozola sembra in leggero vantaggio su Venuti sulla fascia destra così come Duncan, avanti su Castrovilli per una maglia a centrocampo. ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Ladi Italiano si prepara ad affrontare ilinnella sfida valida per la ventunesima giornata della Serie A 2021/2022. L’inè in programma nella giornata di domani (10 gennaio) alle ore 17:00. I viola dovranno fare a meno di quattro giocatori. Oltre a Benassi e Sottil (infortunati) ed Amrabat (Coppa d’Africa), lo staff ha deciso di rimandare la convocazione del neo-acquisto Krzyzstof. E’ partito con la squadra invece l’altro acquisto, che sarà regolarmente a disposizione. Italiano ha ancora due dubbi di formazione che molto probabilmente verranno sciolti solamente a ridosso del match. Al momento Odriozola sembra in leggero vantaggio su Venuti sulla fascia destra così come Duncan, avanti su Castrovilli per una maglia a centrocampo. ...

Advertising

acffiorentina : ?? Piatek è a Firenze ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - Gazzetta_it : Fiorentina scatenata: dopo Ikoné e Piatek, ora punta su Isco #calciomercato - DiMarzio : La @acffiorentina chiude per Krzysztof #Piatek: tutti i dettagli della trattativa per l'attaccante polacco - sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, #Piatek non convocato per la trasferta contro il #Torino: c'è #Ikonè - RaiSport : ? #Piatek resta ai box, #Ikonè in panchina Contro il #Torino #Italiano non rischia subito i neoacquisti della… -