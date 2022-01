Figliuolo: 'Scuole sono sicure. Fine emergenza? Ho già pronto piano di transizione' (Di domenica 9 gennaio 2022) Giusto e importante riaprire le domani. Lo dice il commissario straordinario all'emergenza Francesco Paolo : 'È importante il ritorno a scuola che è un luogo sicuro con mascherine e distanziamento. Le ... Leggi su leggo (Di domenica 9 gennaio 2022) Giusto e importante riaprire le domani. Lo dice il commissario straordinario all'Francesco Paolo : 'È importante il ritorno a scuola che è un luogo sicuro con mascherine e distanziamento. Le ...

Advertising

GiovaQuez : Figliuolo: 'Le scuole sono luoghi sicuri. Vi si sta in maniera ordinata, con mascherine e con il distanziamento'. M… - LambiaseTiziana : RT @GiovaQuez: Figliuolo: 'Le scuole sono luoghi sicuri. Vi si sta in maniera ordinata, con mascherine e con il distanziamento'. Mi sa che… - Ori254 : RT @franziskanava: Ho sentito bene? Il Generale #Figliuolo ha appena detto che le #scuole sono luoghi sicuri. Con distanziamento, tracciame… - papel61 : RT @franziskanava: Ho sentito bene? Il Generale #Figliuolo ha appena detto che le #scuole sono luoghi sicuri. Con distanziamento, tracciame… - ciotolina2004 : RT @GiovaQuez: Figliuolo: 'Le scuole sono luoghi sicuri. Vi si sta in maniera ordinata, con mascherine e con il distanziamento'. Mi sa che… -