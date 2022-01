Figliuolo: "Ho già pronto il piano di transizione verso la normalità" (Di domenica 9 gennaio 2022) ?L’emergenza è legata ad uno stato eccezionale, di necessità, e ad avere delle procedure d’urgenza. A mio avviso, bisogna vedere come evolve la questione, ma su indicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, ho già preparato un piano di transizione che aggiorno costantemente, in modo da passare tutte le competenze e le attività in un regime di normalità. Certo poi dipende dalle varianti”. Sono le parole del commissario per l’emergenza covid Francesco Figliuolo intervenuto al programma ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. Figliuolo ha fatto un punto sulla situazione della pandemia in Italia, parlando anche del piano vaccini e dei nuovi farmaci anti virali. “Ieri ho inviato alle Regioni una circolare per attivare delle finestre straordinarie di vaccinazioni per gli over 50” ha detto il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 gennaio 2022) ?L’emergenza è legata ad uno stato eccezionale, di necessità, e ad avere delle procedure d’urgenza. A mio avviso, bisogna vedere come evolve la questione, ma su indicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, ho già preparato undiche aggiorno costantemente, in modo da passare tutte le competenze e le attività in un regime di. Certo poi dipende dalle varianti”. Sono le parole del commissario per l’emergenza covid Francescointervenuto al programma ‘Mezz’ora in più’ su Rai3.ha fatto un punto sulla situazione della pandemia in Italia, parlando anche delvaccini e dei nuovi farmaci anti virali. “Ieri ho inviato alle Regioni una circolare per attivare delle finestre straordinarie di vaccinazioni per gli over 50” ha detto il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono in arrivo altre 40mila confezioni di pillole anti-Covid Molnupiravir che si sommano alle quasi 12mila già dist… - rtl1025 : ?? Sono in arrivo altre 40mila confezioni di #pillole #antiCovid Molnupiravir che si sommano alle quasi 12mila già d… - ErmannoKilgore : RT @antonello179: Quello che #Draghi e #Figliuolo non ammetteranno mai è che pensavano di aver sconfitto il virus già a settembre grazie ai… - pixel_di : RT @Agenzia_Ansa: Sono in arrivo altre 40mila confezioni di pillole anti-Covid Molnupiravir che si sommano alle quasi 12mila già distribuit… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: Sono in arrivo altre 40mila confezioni di pillole anti-Covid Molnupiravir che si sommano alle quasi 12mila già distribuit… -