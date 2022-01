Femminicidio a Livorno, accoltellata donna di 76 anni: fermato il marito 80enne (Di domenica 9 gennaio 2022) Una donna di 76 anni è morta accoltellata nella sua abitazione a Livorno : è successo nella tarda serata di ieri. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno fermato il marito 80enne dell’anziana.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 9 gennaio 2022) Unadi 76è mortanella sua abitazione a: è successo nella tarda serata di ieri. I carabinieri, intervenuti sul posto, hannoildell’anziana....

