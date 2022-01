Femminicidi e violenza di genere, il modello Spagna: tribunali speciali, prevenzione nelle scuole e assistenza per chi denuncia. “Patto di Stato contro il maschilismo” (Di domenica 9 gennaio 2022) Nella lotta a Femminicidi e violenza di genere, la Spagna può essere il modello da studiare e da replicare. Mentre in Italia la mancanza di preparazione di molti giudici è ancora cronica, gli iberici hanno da tempo affrontato la questione creando tribunali speciali e lavorando nelle scuole. L’idea alla base è che la discriminazione di genere sia un problema culturale da contrastare alla radice, sensibilizzando i cittadini, e affrontare con le leggi più avanzate. L’ultima prevede che dal primo gennaio la Spagna è il primo Paese in Europa ad avere un sistema di contabilizzazione dei Femminicidi. Intanto in Italia, come nel resto dell’Europa i casi non si fermano: il 2 gennaio a Varese il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Nella lotta adi, lapuò essere ilda studiare e da replicare. Mentre in Italia la mancanza di preparazione di molti giudici è ancora cronica, gli iberici hanno da tempo affrontato la questione creandoe lavorando. L’idea alla base è che la discriminazione disia un problema culturale da contrastare alla radice, sensibilizzando i cittadini, e affrontare con le leggi più avanzate. L’ultima prevede che dal primo gennaio laè il primo Paese in Europa ad avere un sistema di contabilizzazione dei. Intanto in Italia, come nel resto dell’Europa i casi non si fermano: il 2 gennaio a Varese il ...

