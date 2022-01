Fausto Leali, la dimora da sogno in Brianza: un eden da sogno da milioni di euro (Di domenica 9 gennaio 2022) Avete mai visto la casa di Fausto Leali? Una vera dimora da sogno in una delle cittadine più ricche della Brianza. Fausto Leali è certamente uno dei musicisti più noti ed apprezzati del panorama italiano. L’anno scorso ha partecipato al Grande Fratello Vip, però durante il reality ha vissuto una circostanza alquanto spiacevole. In particolare, è stato squalificato dal programma per aver pronunciato una frase ai limiti del regolamento. La sua esclusione è stata però criticata dalla maggior parte dei telespettatori, che l’hanno ritenuta eccessiva. Ma avete mai visto dove vive Fausto Leali? Una vera e proprio dimora da sogno. Fausto ... Leggi su topicnews (Di domenica 9 gennaio 2022) Avete mai visto la casa di? Una veradain una delle cittadine più ricche dellaè certamente uno dei musicisti più noti ed apprezzati del panorama italiano. L’anno scorso ha partecipato al Grande Fratello Vip, però durante il reality ha vissuto una circostanza alquanto spiacevole. In particolare, è stato squalificato dal programma per aver pronunciato una frase ai limiti del regolamento. La sua esclusione è stata però criticata dalla maggior parte dei telespettatori, che l’hanno ritenuta eccessiva. Ma avete mai visto dove vive? Una vera e proprioda...

