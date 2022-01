FANTACALCIO – Udinese-Atalanta, gol di Molina o autogol di Djimsiti? La decisione della Lega (Di domenica 9 gennaio 2022) Dubbi al FANTACALCIO per il gol di Nahuel Molina che riapre Udinese-Atalanta. Il suo tiro, probabilmente direzionato verso la porta, trova una nettissima deviazione di Berat Djimsiti che con il tacco cambia completamente la traiettoria al pallone mandando fuori causa Musso. Dunque è gol dell’argentino o autogol dell’albanese? La Lega Serie A per il momento assegna la rete al calciatore dei friulani e sembra poter essere la decisione definitiva. AGGIORNAMENTO ORE 18:05: LA Lega CAMBIA IDEA, E’ autogol Djimsiti SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Dubbi alper il gol di Nahuelche riapre. Il suo tiro, probabilmente direzionato verso la porta, trova una nettissima deviazione di Beratche con il tacco cambia completamente la traiettoria al pallone mandando fuori causa Musso. Dunque è gol dell’argentino odell’albanese? LaSerie A per il momento assegna la rete al calciatore dei friulani e sembra poter essere ladefinitiva. AGGIORNAMENTO ORE 18:05: LACAMBIA IDEA, E’SportFace.

