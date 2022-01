Eva Grimaldi | Sul lavoro sono stata discriminata per la mia sessualità

(Di domenica 9 gennaio 2022) 'Sento molto forti le discriminazioni per la mia, anche nel mio'. A 'Verissimo', l'attrice ed ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', Eva, in studio con la compagna Imma ...

'Sento molto forti le discriminazioni per la mia sessualità, anche nel mio lavoro'. A 'Verissimo', l'attrice ed ex concorrente del 'Grande Fratello Vip',, in studio con la compagna Imma Battaglia , ha raccontato un episodio che l'ha particolarmente ferita nel corso della sua carriera: 'Si trattava di un film corale - ha spiegato a Silvia ...e Imma Battaglia sono unite da un amore inscalfibile, come si è appurato dalle frasi pronunciate da Imma al Grande Fratello Vip. Oggi, a 'Verissimo', trasmissione di Canale 5, nel salotto ...Reduce dalla Casa del Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi si racconta a Verissimo. «In terza elementare, ero stata già bocciata perchè ero balbuziente, ...GF Vip, Eva Grimaldi a Verissimo ammette: "Non capisco perché sono uscita" L'ultima eliminata del Grande Fratello Vip Eva Grimaldi si è raccontata a ...