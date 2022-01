Etiopia-Capo Verde oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2022 (Di domenica 9 gennaio 2022) Etiopia-Capo Verde sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per la prima giornata della Coppa d’Africa 2021/2022. Tutto pronto in Camerun per questa seconda sfida di giornata, l’altra del girone A nel giorno inaugurale del torneo continentale africano. Scontro sulla carta molto equilibrato, ci si giocano le chance di essere la seconda di questo raggruppamento. Fischio d’inizio alle ore 20 di domenica 9 gennaio, diretta tv e streaming su Discovery+. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022)sarà visibilein tv: ecco il, l’e ladel match valido per la prima giornata della2021/. Tutto pronto in Camerun per questa seconda sfida di giornata, l’altra del girone A nel giorno inaugurale del torneo continentale africano. Scontro sulla carta molto equilibrato, ci si giocano le chance di essere la seconda di questo raggruppamento. Fischio d’inizio alle ore 20 di domenica 9 gennaio,tv esu Discovery+. SportFace.

