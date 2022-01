Empoli-Sassuolo 1-5 | Raspadori | “Vittoria che fa bene al morale | siamo cresciuti molto”

(Di domenica 9 gennaio 2022) L’attaccante del, Giacomo, autore di una doppietta nel 5-1 contro l’, ha commentato il successo ai microfoni di Dazn: “E’ unache fa veramenteal, oggi abbiamo fatto ciò che volevamo e abbiamo portato a casa i tre punti. E’ stato un bel gol, importante chiudere primo tempo in vantaggio. Per le mie caratteristiche stare in mezzo al campo è perfetto, è un ruolo che mi piace. Dobbiamo pensare partita dopo partita,”. SportFace.

Il Sassuolo batte 5 - 1 l'Empoli in un match della 21/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Per gli emiliani in gol Berardi su rigore al 13' e Raspadori