Emergenza Covid, rinviata la prima di Lucia di Lammermoor ?al San Carlo: come cambiare la data dei biglietti (Di domenica 9 gennaio 2022) La Direzione Artistica del Teatro di San Carlo, costretta dagli ultimi sviluppi della pandemia, ha deciso di posticipare la prima rappresentazione dell?opera Lucia di Lammermoor di... Leggi su ilmattino (Di domenica 9 gennaio 2022) La Direzione Artistica del Teatro di San, costretta dagli ultimi sviluppi della pandemia, ha deciso di posticipare larappresentazione dell?operadidi...

Advertising

reportrai3 : Il commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, ha fatto un accordo con le farmacie per la vendita a p… - petergomezblog : L’emergenza Covid c’è di nuovo, ma con i nuovi criteri del sistema a colori le Regioni (per adesso) non vanno in zo… - Agenzia_Ansa : FLASH | Un'assemblea d'urgenza è stata convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergen… - Marco02839896 : RT @matteosalvinimi: Insieme all’emergenza Covid, questa è la vera urgenza dei prossimi mesi. Ognuno deve portare idee e prendersi le propr… - MadamaL41898457 : RT @reportrai3: Il commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, ha fatto un accordo con le farmacie per la vendita a prezzo ca… -