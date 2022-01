Emergenza Covid, Draghi illustrerà le nuove misure in conferenza stampa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una conferenza stampa, domani 10 gennaio alle ore 18, per illustrare le ultime misure adottate dal Governo per contrastare la diffusione del Covid-19. E’ quanto farà il presidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi, in merito al decreto approvato nei giorni scorsi che prevede, tra le altre cose, l’estensione del super green pass e, di conseguenza, dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Ad accompagnare il premier ci saranno il ministro della Salute, Roberto Speranza, e quello dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, insieme al coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts), Franco Locatelli. Si parlerà anche della scuola. Il ministro Bianchi, dal canto suo, in un’intervista al Tg3, Bianchi rassicura: “La scuola è pronta. Siamo preoccupati, come tutti, ma come Governo abbiamo approvato ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una, domani 10 gennaio alle ore 18, per illustrare le ultimeadottate dal Governo per contrastare la diffusione del-19. E’ quanto farà il presidente del consiglio dei ministri, Mario, in merito al decreto approvato nei giorni scorsi che prevede, tra le altre cose, l’estensione del super green pass e, di conseguenza, dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Ad accompagnare il premier ci saranno il ministro della Salute, Roberto Speranza, e quello dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, insieme al coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts), Franco Locatelli. Si parlerà anche della scuola. Il ministro Bianchi, dal canto suo, in un’intervista al Tg3, Bianchi rassicura: “La scuola è pronta. Siamo preoccupati, come tutti, ma come Governo abbiamo approvato ...

